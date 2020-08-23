Ali Uzun Kahramanmaraşlı. 6 yaşında geçirdiği bir trafik kazasında 2 bacağını kaybeden Ali, bugüne kadar başarıda engel tanımadı. Engelliler yüzme takımının ilk sporcusu olan Ali, Türkiye’de hem engelli olup hem de Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nu bitiren birçok engelli kardeşlerimizden yalnızca bir tanesi. Kahramanmaraş’ta engelliler yüzme sporuna babalık eden, rahmetle andığımız Osman Çullu tarafından küçük yaşlardan itibaren yetiştirildi ve 2000 yılında Sydney Paralimpik Oyunları’na katılan ilk Türk sporcu oldu. Daha sonra antrenörlüğe başlayan Ali, bir çok engelli yüzücünün yetişmesinde ve derece almasında önemli bir rol oynadı.

Rahmetli Osman Çullu’nun hiçbir ücret almadan ölene kadar Kahramanmaraş’ta engelli sporcu, yüzücü yetiştirmesinin sonuçlarından birini de 2016 yılında Rio’da yapılan Paralimpik Oyunları’nda gördük. Özlem Kaya ve Tuğla Eroğlu’nun yanı sıra Paralimpik Oyunları’nın en genç katılımcısı olan Sevilay Öztürk Rio’da ülkemizi temsil ettiler. Bu sporcularımızın tümü gerçek bir spor emekçisi olan rahmetli Osman Çullu’nun yetiştirdiği talebeleriydi.

Ali Uzun, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın (TESYEV) bursuyla üniversitesini bitirdi ve Kahramanmaraş’ta Osman Çullu’nun misyonunu devam ettirmek için destek ve imkan bekliyor. Şimdi biz de buradan Kahramanmaraş’daki valimizden, belediye başkanımızdan, kaymakamımızdan ve diğer ilgili mülki amirlerimizden bu konuda Ali Uzun’a daha fazla destek vermelerini diliyoruz. Ve bir bedensel engelli yüzücüler yuvası haline gelen Kahramanmaraş’tan daha pek çok şampiyonlar çıkacağına inanıyoruz.