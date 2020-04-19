Bunları biliyor muydunuz? (I)

Aşağıda okuyacağınız bu yazı, bundan yaklaşık 7 sene önce bu sütunlarda yayınlanmıştı. Engelli sporlarının da ertelendiği bu dönemde okurlarımıza bazı önemli konuları hatırlatmak istedik.

-CISS: Uluslararası İşitme Engelliler Spor Federasyonu.

Bu federasyon ilk etkinliklerine 10 ila 17 Ağustos 1924 yılında Fransa’da başlamış. İlk spor dalları ise, atletizm, bisiklet, futbol, atıcılık ve yüzme.

- CP-İSRA: Uluslararası CerebralPalsy Spor ve Rekreasyon Federasyonu.

1978 Yılında kurulan bu kurum, CerebralPalsyli insanların sporlarını organize ediyor.

- IPSA: Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu.

Bu federasyon da 1981 yılında hayata geçirilmiş.

- INAS SMH: Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu.

1986 yılında Hollanda’da kurulan Uluslararası federasyon IQ’su 70 ve üzeri olan zihinsel engelli sporlarını organize ediyor.

- İSMWSF: Uluslararası StokeMandeville Tekerlekli Sandalye Sporları Federasyonu.

Sir Ludwig Guttmann tarafından 1948 yılında İngiltere’de kurulmuş.

- İSOD: Uluslararası Engelliler Spor Organizasyonu.

1964 yılında Fransa’da kurulmuş. Ve özellikle ampute sporlarında uluslararası organizasyonlar yapıyor.

- SOİ: Uluslararası Özel Olimpiyatlar.

1968 yılında Chicago’da Eunice Kennedy Shriver tarafından kuruluyor ve daha çok zihinsel engelli insanlarımızın spor yoluyla rehabilitasyonuna hizmet ediyor.

Bizdeki duruma gelince, o zamanki adı ile Türkiye Özürlüler Spor Federasyonu 1990 yılında kuruluyor. Önce başkanlığını engelliler konusunda büyük emekleri olan rahmetli Prof. Dr. Hıfzı Özcan yapıyor, daha sonra da Tarık Bitlis devam ediyor ve 1997 yılında Perihan Savaş’ın başkan olmasıyla, zihinsel engelli ağırlıklı çalışan bu federasyon diğer sporlara da yönelmeye başlıyor.

Ancak, tek federasyonla 4 ana engelli grubunun sporunu bir arada götürmek mümkün olmadığından, uzun uğraşlar sonunda, 2000 yılında federasyon, işitme, özel sporcular, görme ve bedensel engelliler olarak dört ayrı federasyona bölünüyor.

(Devamı haftaya)