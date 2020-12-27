Çocuk yurtları yetenek kaynıyor

Geçen hafta Ampute Milli Takımımızın oyuncularından Serkan Dereli’nin sportif başarısını kaleme almıştım. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyümüş bu başarılı gencimizin yolu duyarlı bir spor adamıyla (Bülent Aksu) kesişmiş ve spor yolculuğu böylece başlamıştı. O da, yeteneğinin farkına varıp, onun yolunu açanları, kendisine destek verenleri mahcup etmemiş ve azmiyle, çalışkanlığıyla büyük başarılara imza atan Milli Takımın önemli sporcularından biri olmuştu.

Dereli’nin hikayesi her yönüyle ilham verici bir başarı öyküsü. Sadece başarmak isteyen gençlere değil, bize de ilham verdi. Ki, onun bu başarısından yola çıkarak Türkiye’deki Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yaşayan diğer yetenekli engelli çocuklarımızı belirleyip, tıpkı Serkan gibi onların da önlerini açabiliriz. Burada tabi sporu yöneten tüm kurumlara iş düşüyor. Başta il spor müdürlükleri ve spor akademileri olmak üzere...

İl spor müdürlükleri ve spor akademileri işbirliğiyle, keşfedilmeyi bekleyen bu çocuklarımızın engel gruplarına göre yetenek taramalarını yapıp, Türkiye’nin dört bir yanında branşlarına göre spor eğitimlerini başlatabiliriz.

İstanbul’da bulunan engelli çocuklarımız için biz Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak hazırız. Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı yurtlara giderek çocuklarımızın ve gençlerimizin taramasını yapıp, hangi branşa yetenekli olduklarını belirleyip, gerekli spor malzemelerini de temin ettikten sonra spora teşvik edebiliriz.

Bu vesileyle İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne de buradan seslenmiş olalım. Sporun tüm paydaşları olarak hep birlikte el ele verirsek, Paralimpik sporuna bir çok yetenekli ve başarıya aç sporcu kazandırmış oluruz ve bu alanda çok büyük bir ivme yakalarız. Haydi gelin hep beraber taşın altına elimizi sokalım, Türkiye’mizin geleceğine yatırım yapalım. Hem çocuklarımız kazansın hem de ülkemiz...