Engelli Spor Yüksek Okulları mezunları

Üniversitelerimizde ve yüksek okullarda, spor bölümlerinde okuyan engelli öğrencilerimiz başarıyla mezun olduktan sonra bir yerlere atanmayı, bir iş bulmayı araştırıyorlar. Bu mücadeleleri, branşlarına göre ya spor öğretmenliği ya da antrenörlük konusunda devam ediyor.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) bugüne kadar spor yüksek okullarından mezun olan 60’a yakın engelli öğrencimize burs verdi. Şu anda da spor yüksek okullarında eğitimini sürdüren 36 engelli öğrencimize eğitim bursu vermeye devam ediyor. Belki de çözümlerin en önemlisi, hâlâ eğitimine devam eden ve mezun olan öğrencilerimizin, engelli spor branşlarında yapılacak eğitimlerle gelişimlerine katkı sağlamak, zaten ülkemizin birçok bölgesinde de böyle gençlerimiz mevcut. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüz belli seminerler ve eğitim programları hazırlayarak, ülkemizdeki engelli sporunun alt yapısına katkı sağlayabilirler.

Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) yüksek puan alan engelliler, devlet kurumlarında görevlendiriliyor. Bir de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPPS) var. Burada da engelli öğrenciler için yapılan sınavda, kendi branşıyla ilgili kadro boşluğu varsa atanıyor. Yoksa, kendi branşıyla ilgisi olmayan bölümlere atanabiliyorlar. Örneğin; bir spor yüksek okulu mezunu engelli genç, Devlet Su İşleri’ne çaycı olarak atanabiliyor!

Dolayısıyla, engelli spor eğitimi alan bu gençlerimiz, sistemli bir şekilde ilgili branşlarda da eğitilmelidir. Eğitimlerini tamamladıktan sonra da yaz okullarında ya da spor kulüplerinde devlet kadroları içinde görevlendirilmelidir.