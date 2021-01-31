Esra Bayrak’ın gözü yüksekte!

25.12.1998 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Esra Bayrak, 2014 yılında atletizm branşı ile tanıştı. 2015’te Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası’nda zirveye çıkarak milli takıma girmeye hak kazandı.

Bu tarihten sonra antrenörü ve şuan Özel Sporcular Paralimpik Branşlar Sorumlusu olan Aytunç Göz’ün ailesi Esra’ya ve 3 farklı sporcuya ev tutarak hem spor yapmaları hem de öğrenim hayatlarını tamamlamaları için destek oldular. Şu an hâlâ aynı 3 arkadaşı ile birlikte yaşayan Esra’nın, ev arkadaşları da kendisi gibi milli takımın çok önemli, Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonluğu unvanlarına sahip isimler oldular.

Esra; 2016 yılında ülkemizde gerçekleştirilen INAS Avrupa Atletizm Şampiyonası 100 metrede ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. 2017 yılında ilk kez sahne aldığı İsviçre’de gerçekleştirilen IPC Dünya Gençler Şampiyonası uzun atlama dalında 5.17’lik derecesi ile Dünya Gençler Şampiyonluğunu kazandığı gibi, 2021 yılında hâlâ kırılamayan Dünya Gençler Rekorunu da eline geçirmiş oldu.

2018’e geldiğimizde ise Fransa’da düzenlenen INAS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 60 metre yarışında tarihimizde ilk Dünya Şampiyonluğunu kazanan özel sporcu oldu.

2019’da İstanbul’da düzenlenen Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 60 metrede ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazanan özel sporcu oldu. Yine aynı yıl içerisinde, tüm IPC Grand Prix turnuvalarında altın madalya kazanma başarısı gösteren ilk bayan sporcu oldu.

2020 yılına geldiğimizde Polonya’da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 60 metrede bir kez daha Dünya Şampiyonu olan Esra, dünyada bunu gerçekleştirebilen ilk bayan sporcu oldu. Yeni ödül yönetmeliğine göre artık özel sporcular tüm imkanlardan normal sporcular gibi faydalanabiliyorlar.

Dünya Ranking sıralamasında 10 sporcunun içerisinde en küçük 2 sporcudan birisi olan 21 yaşındaki Esra, Tokyo 2020, Paris 2024 ve Los Angeles 2028 Oyunları’nda madalyaya gözünü dikmiş durumda.

7-13 Şubat tarihlerinde Paralimpik sporcular için Dubai’de gerçekleştirilecek olan Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası kampında bulunan Esra, burada sıralamasını yükseltmek için uzun atlayacak.