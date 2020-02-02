Görme engelliler spor camiasına!

Okurlarımızdan Mehmet Kozanoğlu goalball sporcusu ve yöneticisi... Aşağıda kendisinden aldığımız yazıyı aynen yayınlıyoruz:

“Camiamız tarafından da bilindiği üzere, 2016 yılı sonuna kadar görme engelli sporu zirveye ulaşarak, ülkemizde engelli sporunun gündemini belirlemekteydi. Ancak son yıllarda görme engelli sporunda elde edilen başarısızlık ve federasyon tarafından yapılan farklı uygulamalar neticesinde zirvede olan görme engelli sporu hızla uçuruma doğru gitmektedir. Örneğin; 2015 yılında Avrupa Şampiyonası’nda üç ayrı takımımız şampiyon olurken, şu anda sadece bayan goalball takımımız derece elde edebilmiştir. Ayrıca 2020 yılı içerisinde Japonya’da yapılacak Paralimpik Oyunları’na da geçmiş dönemlere göre sınırlı sayıda sporcu kota almış bulunmaktadır. Özellikle 2017 yılından itibaren milli takım sporcularının doğru dürüst harcırahları hâlâ ödenmemiş, ayrıca kulüplerin katıldıkları faaliyetlerle ilgili ödenmesi gereken harcırahları ise zamanında ödenmeyerek kulüpler mağdur edilmiş bulunmaktadır. Özellikle harcırahların ödenmemesi, sporcular arasında hoşnutsuzluk ve huzursuzluk yaratarak motivasyonlarının düşmesine ve bazı sporcuların spordan soğuyarak sporu bırakmalarına neden olmuştur.

Şu anda kulüplere maddi kaynak yaratılması bir yana, alacakları harcırahlar dahi zamanında ödenmemektedir. Görme engelli spor kulübü başkanları, federasyonun faaliyetlerine katılabilmek için ya kredi kartlarını kullanmakta ya da bireysel kredi çekip borçlanarak faaliyetlere katılmaya çalışmaktadır.

Gençlik Spor Bakanlığımızca sağlanan ekonomik imkanların federasyon tarafından zamanında kulüplere aktarılmaması sonucunda kulüplerin kıpırdayacak halleri kalmamıştır. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik duruma rağmen, devletimizce görme engellilere sağlanan maddi imkanların usulüne uygun kullanılmamış olması bizleri derinden üzmektedir. Yine bazı spor kulübü yöneticilerinden aldığım bilgilere göre, liglerin federasyon tarafından tek devreye düşürülmesi meselesi gündeme gelmiştir.

Umarım bu bilgi doğru değildir. Aksi halde can çekişen görme engelli sporunun fişi çekilmiş olur.