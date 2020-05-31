Görme engelliler spor camiasına...

Daha önce de bir kaç duyurusunu yayınladığımız goalball sporcusu ve yöneticisi Mehmet Kozanoğlu’nun en son yayınladığı duyuruyu aşağıda bilgilerinize sunuyoruz:

“Sayın Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan’ın her açıklamasında vurguladığı dik duruş ve şeffaf yönetim ilkesi gereği aşağıdaki soruların açıklanması camiamızı aydınlatacaktır.

1- Sayın Hasan Sayyıdan, Salih Sayyıdan 2.5 ay antrenörlük yapamayacağı yönünde hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen kendisi neden maaş almıştır. Sayın Başkan’ın oğlu değil de başka bir personel ceza almış olsaydı iş akdi devam edecek miydi, yoksa fesh edilecek miydi?

2- Sayın Hasan Sayyıdan, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’na başkan oluncaya kadar kendisinden önce diğer başkanlar acaba araç kiralama yoluna gitmiş midir? Yani kendilerine makam aracı tahsis etmişler midir?

3- Sayın Hasan Sayyıdan, 30 Ekim 2016 tarihinde yapılan denetleme sonucunda hazırlanan raporda Görme Engelliler Spor Federasyonumuzun borcunun yaklaşık 144.000 TL (Yüz kırk dört bin Türk Lirası) olduğu belirtilmektedir. Şu anda federasyonumuzun borcu ne kadardır?

4- Federasyonda görev yapan Bilal Dede’nin iş akdi niçin fesh edilmiştir?

5- Federasyonumuzda tercüman varken hiçbir federasyonda gerek görülmeyen yardımcı tercüman niçin alınmıştır?

6- Sayın Hasan Sayyıdan açıklamalarında dijital ortamda goalball turnuvası uygulaması yapılacağını ifade etmektedir. Dünyada örneği olmayan bu uygulamayı dünya görme engelliler spor camiası merakla beklemektedir!

7- Halen milli takım sporcularının ve kulüplerin harcırahlarını tam olarak ödemekte güçlük çeken federasyonumuz bu konuyu nasıl çözecektir?

8- Koronavirüste daha fazla kişi daha fazla bulaş oluşturacağı ve görme engellilerde de sosyal mesafe kuralının kolay kolay sağlanamayacağı göz önündeyken, Sayın Hasan Sayyıdan’ın daha fazla refakatçi önerisi kimin için ve ne anlama gelmektedir?”