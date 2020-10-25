Görme engellilerde yine skandal

Daha önce de bir kaç duyurusunu yayınladığımız goalball sporcusu ve yöneticisi Mehmet Kozanoğlu’nun en son yayınladığı duyuruyu aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Tabii Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan’ın sesi yine çıkmayacak. İçinde bulunduğumuz ortamdan da yararlanarak görme engelliler camiasına rahatsızlık vermeye devam ediyor.

Bundan önce Görme Engelliler Spor Federasyonuyla ilgili yaşanan sorunlar hakkında yayınladığım duyurulara Sayın Başkan Hasan Sayyıdan açık ve şeffaf bir konuşma yapmadığı gibi, verdiği bilgiler üstü kapalı olup, muğlak ve tehditvari açıklamalardan ibaretti.

Ancak ne var ki Görme Engelliler Spor Federasyonu’nda yaşanan yeni bir başka skandal olay bizleri derinden üzmüş bulunmaktadır. Camiamızdaki söylentilere göre Federasyon Genel Koordinatörü Servet Devebacak, federasyon başkanının bilgisi dahilinde federasyonda CEO gibi çalışmaktadır. Servet Devebacak, federasyonda görme engelli yönetim kurulu üyesi kişilerin yerine sahte imza atarak usulsüz işlem yaptığı yönünde çeşitli söylentiler dolaşmaktadır. Görme Engelliler camiasında yaşanan bu skandal üzerine, adı geçen kişinin federasyondaki görevinden istifa ettiği söylenmektedir.

Görme Engelliler Spor Federasyonu’nda yaşanan yukarıda belirttiğimiz olayın doğru olup olmadığı ve bu tür söylentilere son vermek adına, olayın gerçekliği konusunda camiamızın tek elden bilgilendirilmesi adına Sayın Başkan Hasan Sayyıdan’ın kamuoyunu bir an önce aydınlatması gerekmektedir. Aksi halde bu söylentilerin hem federasyonumuza hem de görme engelliler spor camiasına zarar vereceği açıktır.