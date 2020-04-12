Geçtiğimiz hafta Tokyo 2020 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nın ertelenmesi kararını bu satırlardan duyurmuştuk. Bu kararın üzerine bedensel engelli milli sporcularımızdan Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmak için kota alan Cem ve Hamide, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında ‘evde kal’ çağrısına destek vermek için birer video yayınlayarak, hem Paralimpik Oyunları’nın ertelenmesi ile ilgili görüşlerini belirttiler hem de ülkece yaşadığımız bu zorlu süreçte evde kalmanın önemine dikkat çektiler.

Tekerlekli sandalye milli basketbolcumuz Cem Gezinci, Olimpik ve Paralimpik Oyunların bir yıl ertelenmesinin çok iyi olduğunu belirterek, “Önemli olan insan sağlığı. İnsan sağlığını tehdit eden bu virüs için lütfen evde kal Türkiye” diye konuştu.

Bu süreçte herkesin evde kalmasını tavsiye eden milli Para Atletimiz Hamide Doğangün ise “Koronavirüs nedeniyle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ertelendi. Bu demek oluyor ki benim hazırlanmam için bir buçuk yıl kadar zamanım var ve ben bunu değerlendirerek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bunları yapabilmem için ülkemin bu virüsü yenmesi gerekiyor. Gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım ve ailemizi, çevremizi tehlikeye atmayalım. Hayat eve sığar” dedi.

Bir diğer mesaj da Tekerlekli Sandalye Eskrim milli takım sporcumuz, Dünya Şampiyonu Elke Lale van Achterberg’den. Elke mesajında “Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için evde kal Türkiye” diyor ve bununla da kalmıyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı antrenmanları paylaşıyor ve insanları kendisi ile birlikte antrenman yapmaya teşvik ediyor.

Para Tekvandocu Gamze Gürdal bu sene ilk defa Paralimpik Oyunları’na katılacaktı. Tokyo 2020 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nın iptal edilmesinden sonra Gamze de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hissettiklerini şöyle paylaştı: “Oyunlar ertelendi. Hepimizin sağlığı için beklediğimiz haber buydu. Planlarda ufak değişiklikler olsa da hedefimiz hala aynı.”

Gamze de sosyal medyadan yaptığı günlük antrenmanlarını takipçileri ile paylaşıyor. Bir yerde yaşam varsa orada umut vardır demişler. Bizler de bu koca yürekli sporcularımızı tebrik ediyor, şimdiden 2021’de gerçekleşecek Tokyo 2020 Olimpik ve Paralimpik Oyunları için heyecanlanmaya başlıyoruz.