Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), son haftalarda aldığı bir karar ile yeni puanlama sistemine geçti. IPC, bu yeni karar ile oyuncuları yeniden puanlama sistemine sokarak, kendi puanlama sistemi dışında kalan sporcuların Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda başlamak üzere daha sonraki Paralimpik Oyunları’nda yarışmalarına izin vermeyecek.

Bu karar ‘minimal disibilite’, yani az engeli olan sporcuları kapsıyor. Buna karşılık, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) sporcuların arkasında durdu ve bundan sonra yapılacak olan Şampiyonlar Kupası ve Avrupa kupalarında mücadele etmelerine izin vereceğini açıklayarak, verilen hakkı kesinlikle geri alamayacağını belirtti.

Ülkemizden bu akıl almaz yeni klasifikasyon kuralı ile bundan böyle Paralimpik Oyunları’na milli takımla katılamayacak olan sporcularımızdan bir tanesi de Cem Gezinci.

Cem’in 2003 yılında sporcu iken geçirdiği bir sakatlık sonucu ön çapraz bağları kopuyor. Bununla beraber Cem’in sürekli dönen ve ödem yapan dizi dolayısıyla, iç yan bağ kopuk ve dış yan bağ da birinci derecede yırtık. Bütün bu sakatlıkları 2006 yılına kadar devamlı tekrar eden Cem sonunda spora veda etmek zorunda kalıyor.

2007 yılında tekerlekli sandalye basketbolu ile tanışan Cem, 14 yıldır oynadığı milli takımımızın en başarılı oyuncularından bir tanesi. İlk 6 sene, 2013 yılına kadar Beşiktaş, daha sonra 2 yıl Galatasaray Engelsiz Aslanlar ve 2015’ten günümüze kadar da Beşiktaş’ta oynamaya devam ediyor.

IPC’nın yaptığı, belli bir sporcu grubunu cezalandırmak anlamına geliyor. Verdiği hakkı geri alması ve yıllardır bu sporcuların sarf ettiği emeği hiçe sayması hiç de etik değil.

Ayrıca IPC, tekerlekli sandalye basketbolu ile tekerlekli sandalye tenisi arasında da çifte standart uyguluyor. Çünkü tekerlekli sandalye basketbolda puanlama dışında kalan sporcular Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na katılamayacak iken, tekerlekli sandalye teniste puanlama dışı kalan sporcular Tokyo 2020’de yarışabilecekler.

Bunları duyduğumuz zaman şaşırmadık. Çünkü son zamanlarda Uluslararası Paralimpik Komitesi kimlerin etkisiyle bilinmez, yanlış ve anlaşılmaz kararlara imza atıyor.

Dünyanın tüm ülkelerinde bu yanlış karar nedeniyle mağdur olan sporcular ile kulüpleri ve federasyonları büyük tepki gösterdi ve şu anda da bildiğimiz kadarıyla konu, uluslararası mahkemelere taşındı. Sonuçları göreceğiz.