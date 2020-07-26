İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kısa bir süre önce sevgili Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu atandı. Kendisini 7 yıl görev yaptığı Antalya’da Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak tanıdık ve birkaç kez de beraber olduk.

Sayın Hacıcaferoğlu’dan, ilk tanışmamızda Antalya’da engelli sporcular için yaptıklarını dinleyince şaşırmadık desek yalan olur. Çünkü 81 ilimizin en az 60 tanesinin gençlik ve spor il müdürleri, bırakın engelliler sporuna destek olmayı, bu sporlardan haberleri bile yok! Neler yaşadık neler! Neyse, bu konu bir yana bugüne kadar da sevgili Burhanettin hocamızla ilişkilerimiz devam etti.

Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Yüksek Lisans Programını 1996 yılında İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda, Doktora Programını 2010 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda tamamlamış ve 2014 yılında önce ‘Doçentlik’, daha sonra da 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden ‘Profesörlük’ unvanlarını almıştır.

Hacıcaferoğlu hocamız İstanbul’da yalnız ‘Engelliler Sporu’ için değil, tüm spor dalları için bir şanstır, kazançtır. Ne kadar çalışkan ve özverili olduğunu, sporu da ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Lakin işi çok da kolay değildir. Ancak ben bütün zorlukların üstesinden geleceğine ve İstanbul’a önemli hizmetler vereceğine inanıyorum. Allah’tan kendisine sağlık ve başarılar diliyoruz. Engelliler sporu ile ilgili herhangi bir konuda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) olarak her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.