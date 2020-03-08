Korona virüsü ve engelliler sporu

Tüm dünyayı tehdit eden Corona-19 Virüsü kanımızca en fazla engelliler sporlarını etkiliyor. Bunda engelli sporcuların ulaşımı, o ülkelerde karşılaşacakları koşullar, kapalı salonlarda ve otellerde birlikte bulunma gibi faktörler ön plana çıkıyor. Şu ana kadar iptal edilen yarışmalar şöyle:

27 Şubat-1 Mart/İtalya: Lignano Para Yüzme Dünya Serisi. (Yerel Organizasyon Komitesi ve İtalya Para Yüzme Federasyonu’nun ortaklaşa iptal ettiği bu organizasyonla ilgili verilen karar, İtalyan Para Yüzme Federasyonu tarafından yarışların başlamasından 1 gün önce katılımcı ülkeler ve sporculara bildirildiği için görme engelli sporcularımız yola çıktı ve tekrar geri döndü.)

Mart

2-5 / İtalya: Sella Nevea Para Alp Disiplini Avrupa Kupası.

11-14 / Brezilya: Sao Paulo Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası.

11-15 / Çin: Hangzhou Para Masa Tenisi Açık Turnuvası.

11-22 / BAE: Dubai Para Atıcılık Dünya Kupası

12-15 / Japonya: Tekerlekli Sandalye Rugby Şampiyonası.

14-17 / BAE: Dubai Para Atletizm Grand Prix.

14-18 / Brezilya: Tekerlekli Sandalye Eskrim Amerika Kıtası Dünya Şampiyonası.

18-21 / Lignano: İtalya Para Masa Tenisi Açık Turnuvası.

Nisan

2-9 / Tayland: Nakhon Ratchasima TS Eskrim Asya Şampiyonası.

14-20 / BAE: Dubai 11. Fazza Para Halter Dünya Kupası.

24-26 / Çin: Pekin Para Atletizm Grand Prix.

Mayıs

1-3 / Singapur: Para Yüzme Dünya Serisi.

26-31 / Büyük Britanya: Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası.

Ayrıca; Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu, 12-15 Mart 2020 tarihlerinde oynanması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupalarını da virüs nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Umarız virüsün yayılması en kısa sürede durdurulur ve dünyanın neredeyse her yerinde insanların bu virüsten hastalanması ve ölümlerin önüne geçilmesi sağlanır.