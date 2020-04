Kovid-19’a ilk yenilgi

Koronavirüs, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor dünyasını vurdu! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebi ile engelliler spor camiasından bu hafta maalesef kötü bir haber aldık.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley hayatını kaybetti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa eski başkanı Geoff Smedley, yaklaşık iki hafta önce koronavirüse yakalanmıştı. İngiltere’de yaşayan Smedley yaşam savaşını kaybederek vefat etti” denildi.

16.09.2019 tarihinde Posta Gazetesi’ndeki satırlarımızda değerli kardeşimiz Birol Aydın ve Geoff Smedley’in katkıları ile 2020 Trisome Oyunları’nın 2. Tanıtım Toplantısı’nın Antalya’da yapıldığını kaleme almış ve şöyle yazmıştık:

“Atletizm, yüzme, jimnastik, masa tenisi, judo, basketbol, futbol, voleybol gibi branşlarda gerçekleştirilecek olan ‘Trisome Games 2020’, gerek engelli sporları konusunda toplumdaki farkındalığı artırması, gerekse ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir misyonu yerine getirecek.”

Evet John Lennon’ın deyimiyle, “Hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir”. Bugün dünyada 2020’de yapılması planlanan bütün sportif organizasyonlar ertelendi. Değerli kardeşim Birol Aydın yaptığı açıklamada: “Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı Türk dostu değerli arkadaşımız Geoff Smedley’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. 2020 Trisome Oyunları’nın ülkemizde düzenlenmesi için çok çaba harcadı. Çok emek verdiğimiz 2020 Trisome Oyunları’nı 19-26 Ekim 2020 tarihlerinde Geoff Smedley’in anısına en ihtişamlı şekilde organize edeceğiz. Dünyadaki tüm özel sporcular ailemize başsağlığı diliyor ve üzüntülerimi iletiyorum.”

Biz de tüm dünyadaki özel sporcular ailesine baş sağlığı diliyor, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) olarak organizasyon için gerekli destekleri sağlama konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtiyoruz.