Milli takıma mental destek

Sportif performansın artması, sporcunun fiziksel antrenmanı kadar psikolojik ve duygusal durumuna da bağlıdır. Sportif başarı bilindiği üzere içinde pek çok unsuru barındıran bir olgudur.

Sportif başarıyı yakalamak ve devam ettirmek için düzenli antrenman, dengeli beslenme, yeterli uyku ve iyi bir sosyal yaşantı gibi kriterleri yerine getirmek gereklidir. Mental çalışma, müsabakaya hazırlanma ve müsabaka esnasında sporcuya yarar sağlarken, duygusal-psikolojik antrenman doğrudan sporcuyu fiziksel olarak da etkilemektedir.

Bu durumda antrenör ve kulüplerin bağlı bulunduğu federasyonlara çok fazla iş düşmektedir. Özellikle salgın döneminde içinde bulunduğumuz zor durumlarda engelli sporcularımıza daha fazla destek vermeli, duygusal ve psikolojik açıdan sporcuların olumlu yönden gelişmesini sağlamalıyız.

Daha önceki yazılarımızda da bir performans sporcusu için duygusal ve mental antrenmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmıştık. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde sporcularına özverili titizliği ile yakinen moral ve destek veren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Yönetim Kurulu’nun emeğini kutlamak gerekir.

Biz Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak, 1 Mart 2021’de kampa girecek olan Özel Sporcular Atletizm Milli Takımımıza, Fransa’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi bizzat kamp yerinde duygusal ve mental antrenman desteği için koçluk eğitimi vereceğiz. Aynı zamanda gerekli spor malzemeleriyle sporcularımıza destek olacağız. Sporcularımızın, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na kota alarak ülkemizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız sonsuzdur.