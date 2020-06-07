Koronavirüs dolayısıyla alınan önlemler yavaş yavaş normal hayata dönüş yolunda azaltılıyor. Gerçi artık bundan sonra o eski normal hayatı dünyada devam ettirmek çok zor ama hepimiz elimizden geleni yapmak zorundayız.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bazı engelli spor federasyonlarının yolsuzlukları ve disiplin kurullarındaki bekleyen kararlar konusunda bir yılı aşkın bir süredir hala bir adım atmıyor. Bundan da cesaret bulan bu federasyonların yetkilileri istedikleri gibi at oynatmaya devam ediyor.

Nasıl olsa federasyon genel kurulları da ertelendi; onlar da zaten bu arada yaptıkları yolsuzlukları, ahlaksızlıkları kitabına çoktan uydurmuşlardır!

Bundan bir-iki sene önce nasıl böyle yollara başvurduklarının belgeleri de hala elimizde mevcut. Yapılan yolsuzlukları, usulsüzlükleri bu köşede defalarca dile getirdik ancak maalesef yetkili mercilerden gerekli reaksiyonu alamadık. Bu durum da, sadece yapanların yanına kâr kalmasına vesile olmuyor, böylesi gayri ahlaki yollara başvurmak için pusuda bekleyen başka art niyetli spor insanlarına da cesaret veriyor.

Tabi ülkemizde birbirimizin arkasından konuşmak, yalanlar ve iftiralarda bulunmak artık çokça alıştığımız bir durum. Bütün bunlar bizim cesaretimizi ve şevkimizi kıramaz. Kamunun avukatlığını yapmaya devam edeceğiz, gerçekleri kamuoyuna sunmak bizim boynumuzun borcudur. Ama Sayın Gençlik ve Spor Bakanı da, hiç değilse engelli sporlarında federasyonların dürüstçe davranmaları konusunda alması gereken önlemleri inşallah uygulamaya koyar. Kendisinden bir an önce bu konuda adım atmasını bekliyoruz.