Geçtiğimiz hafta sevgili Faik Gürses ile Paralimpik Sporları ve genel gidişat üzerine söyleştik. Söyleşimizden bazı bölümleri bu satırlarda da paylaşmak istedim.

Şahsen 2021’de Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın yapılacağına inanmıyorum. Bu konuda Japon Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Japon Başbakanı da benzer yönde görüşlerini bildirdiler. Yüz binlerce insanın geleceği bir kentte, pandeminin üzerinden henüz bir sene geçmeden sağlık yönünden muhakkak sorunlar yaşanacaktır. Fakat büyük de konuşmamak lazım. Bir bakıma izle ve gör dönemindeyiz.

Konu paralimpik sporcularımıza gelince... Paralimpik sporcularımız toparlanırlar. Onlardaki azmin engelsiz sporcularımızın birçoğunda olmadığı da bilinen bir gerçektir. Şu süreçte bile birçok insana örnek teşkil edecek bir antrenman sürecini evlerinde yalnız ya da sosyal mesafeye dikkat ederek aile bireyleriyle geçiriyorlar. Hatta tek tek statlarda antrenör ile antrenmana başlayan, sosyal mesafesine, maskesine ve hijyen koşullarına dikkat ederek bunu gerçekleştiren sporcularımız olduğunu bizzat biliyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar birlikte engelleri aşacağız.

“Sporda yeni bir dünya olacak mı?” diye konuştuğumuzda ise, buna cevabım şu oldu:

Kesinlikle olacak. Bundan sonra sporcular da, antrenörler de, federasyonlar da daha dikkatli davranacaklar.

Önümüzdeki 2-3 sene bu salgının sıkıntılarını yaşayacağız gibi gözüküyor. Normalleşmeye gelince... Eğer tamamen normalleşmeden söz ediyorsak, bence 2022 yılının ortalarını bulacağız.

Evet tüm sporcularda olduğu gibi paralimpik sporcularımızın da morali bozuldu. Ama benim yaptığım görüşmelerde bir yılgınlık, bıkkınlık işareti görmedim. Ben hepsine yürekten inanıyor ve güveniyorum.