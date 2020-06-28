Olimpik & paralimpik günü

23 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri’nde Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri tarihi bir olaya imza attı. Komiteler, her yıl düzenlenen ve dünya çapında ‘Olimpiyat Günü’ olarak bilinen ‘USOPC’yi ABD’de ‘Olimpik ve Paralimpik Günü’ olarak tanımak için Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Paralimpik Komitesi ile birlikte çalıştı. Bu anlamlı günde, refah, spor kültürü ve eğitim fırsatları kutlanırken; mükemmellik, dostluk ve saygı ‘Olimpiyat değerlerini’, kararlılık, ilham, cesaret ve eşitlik ‘Paralimpik değerlerini’ teşvik ediyor.

Altın madalyalı Para-Atlet David Brown, “Olimpiyat ve Paralimpik Günü, sporun dünyaya getirdiği değeri kavramak ve iki hareketin bir araya gelmesini görmek için anıtsal bir adım. Bu, sporla kazandığım her şeyi topluluğumla paylaşabilmem anlamına geliyor” diyor.

USOPC CEO’su Sarah Hirshland ise “Bu yıl ‘Paralimpik Hareketi’ dahil etmek için yapılan değişiklik, Paralimpik sporcularımızı yükseltmek ve ABD’deki Paralimpik için farkındalığı artırma yolunda önemli bir kilometre taşıdır” diye ifade ediyor. Bu özel günün sponsoru olan Toyota, ABD, IOC ve IPC ekibinin resmi ortağı ve 2017’den beri ABD’de Olimpiyat Günü’nü destekliyor.

Toyota Pazarlama Grup Başkan Yardımcısı EdLaukes da, Toyota tarafından sunulan ilk ‘Olimpiyat ve Paralimpik Günü’yle ilgili olarak, Paralimpiklerin farkındalığını artırmak amacıyla devam eden ortaklıkları için IOC, IPC ve USOPC’ye teşekkürlerini ileti. Sporcuların ve taraftarların Team USA’nın Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok hesaplarının yanı sıra TeamUSA.org’daki dijital sohbete katılmaları teşvik ediliyor. Toyota tarafından sunulan Olimpiyat ve Paralimpik Günü’ne nasıl katılacağınız hakkında daha fazla bilgi için TeamUSA.org/OlympicAndParalympicDay adresini ziyaret edebilirsiniz.

ABD Takımı ayrıca, tüm katılımcıları #OlympicParalympicDay kullanarak küresel sohbete katılmaya davet ediyor.