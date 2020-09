Sevgili Şenes Erzik ağabeyin otobiyografik kitabı kısa bir süre önce piyasaya çıktı. Kitabın başlığı ise en umutsuz anlarda bile insana yol gösterecek, azmettikten sonra insanın yapamayacağı bir şey olmayacağını ifade eden ve buram buram felsefe kokan bir sözden ibaret: ‘Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!’ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminde Türk futbolunun çehresini değiştirecek sayısız devrime imza atan, bununla birlikte 33 yıl UEFA, 21 yıl da FIFA’da aralıksız bir şekilde üst düzey görevlerde bulunarak Avrupa ve dünya futboluna damga vuran Şenes Erzik, uzun ve zahmetli bir çalışmanın sonunda biyografisini hazırladı.

Şenes ağabey kitabın ön sözünde şunları söylüyor: “Bu kitabı uzun süre önce planlamıştım. Kendi halinde taşralı bir gencin Avrupa ve dünya futboluna yön veren kurumların başına geçebileceğini, ülkesini çok uzun yıllar boyunca dünyanın dört bir yanında temsil edebileceğini gençlerin öğrenmesini, bilmesini istiyordum. Elinizdeki bu kitabı ‘övünmek’ için değil, ‘bilinmek’ için yazdığımı söylemeliyim.”

Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kitap, Şenes Erzik’in ilham verici hayatından kesitler sunduğu gibi, aynı zamanda gerek ülkemiz, gerekse Avrupa ve dünya futbolunun yakın tarihini özetleyen, yaşananları, alınan önemli kararları, yapılan devrimsel icraatları tarihe not düşen bir dökümantasyon niteliğinde. Her sporcunun, her spor adamının kitaplığında bulunması gereken eşssiz bir eser.

Sevgili Şenes ağabeyin ön sözünde teşekkür ettikleri arasında, kendisiyle birlikte yaklaşık 2.5 yıl boyunca yoğun emek harcayarak kitabın hazırlanmasında katkı sağlayan sevgili kardeşlerim, spor yazarları Hamit Turhan ile Zafer Büyükavcı’nın da bulunması bizi ayrıca sevindiren bir başka husus.

Bu kitabı muhakkak okumanızı tavsiye ediyoruz.