Önceliğimiz paralimpik bilinç

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) olarak kurulduğumuzdan beri önceliğimiz, başta spor kamuoyu olmak üzere tüm topluma ‘Paralimpik’ kavramının ne anlama geldiğini açıklamaya ve paralimpik bilincini yerleştirmeye çalışmak oldu.

Tabii bunu yaparken sadece ilgili kurum ve kuruluşları, toplumun yetişkin bireylerini değil, bilhassa çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirmeyi kendimize hedef olarak belirledik. Çünkü bu işin altyapıya yayılması, engelli sporlarının gelişiminin ön koşuludur. Çocuklarımıza ‘Paralimpik’ gerçeğini anlatmanın ve gerçekleştireceğimiz uygulamalarla onların belli bir bilinç düzeyine ulaşmalarını sağlamanın gelecekte meyvelerini toplayacağımızı umut ederek ‘Paralimpik Okul Günleri Projesi’ni hayata geçirdik.

Elbette hayalimizde sadece İstanbul yoktu. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm çocuklarımıza ulaşmayı, onlara anlatmayı ve onları paralimpik sporlarıyla tanıştırmayı amaçlıyorduk. Çok az bir bütçeyle çıktığımız bu yolda sporun paydaşlarından alacağımız destek ne kadar fazla olursa paralimpik bilincini o derece oturtabileciğimizin de farkındaydık.

Bugüne kadar defalarca belirttim, hala söylüyorum, Paralimpik konusunda milletçe bir uyanış yaşamazsak benim gibi iflah olmaz bir optimist bile ümidini yitirecek. Yapılacak bu kadar çok şey varken, eli kolu bağlı dünyadaki gelişmeleri izlemek, uygar toplumları uzaktan seyretmek bizi derinden yaralıyor.

Bu olgu, aslında sadece Paralimpik’in gelişimi açısından değil, Türkiye ve Türk sporunun dünyadaki imajı, prestiji bakımından da son derece önem taşıyor. Böylesi bir seferberliğin ülkemiz adına müthiş bir fotoğraf olacağını biliyorum. TMPK’daki benim gibi bu işe gönül vermiş diğer dava arkadaşlarımla birlikte her zaman bu işin takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Son olarak, bir çok defa önemle hatırlattığım bir hususun altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin izni olmadan ülkemizde ‘Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın yapılması mümkün değildir.