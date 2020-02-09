Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun düzenlediği ‘Yavuz Kocaömer 3. Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’ 2-4 Şubat tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapıldı.

Öncelikle, hayattayken bana bu güzel günleri yaşatan, başta Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın olmak üzere federasyonun tüm Yönetim Kurulu Üyeleri’ne bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

2 Şubat Pazar akşamı yapılan açılış töreninde otistik, down sendromlu ve mental retardasyon olan gençlerimizle çok güzel saatler geçirdik. Onların hepsi bize göre kanatsız bir melek! Konuşabilenler içlerindeki duyguları açıkça söylüyorlar, konuşamayanlar da bakışlarıyla çok şey ifade ediyorlar.

Şampiyonaya daha önce yapılan bölge şampiyonalarında dereceye giren 49 ilden 180 sporcumuz katıldı. Bizim yaptığımız çok önemli değil, önemli olan o cefakar ve vefakar anne-babaların, o sporcularına içtenlikle yaklaşan, bir şeyler öğretmeye çalışan antrenörlerimizin destekleri ve özverileri. Üzücü olan ise böyle önemli bir turnuvada gerek Antalya Valiliği’nden, gerekse Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nden çocuklarımıza manevi destek vermek için hiçbir yetkilinin bulunmayışıydı.

Önümüzdeki yıl, Allah nasip ederse 4. turnuvada buluşmak üzere...

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) olarak desteklerimiz bundan sonra da devam edecek.