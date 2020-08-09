Pandemiden çıkan altyapı çalışması

Geçtiğimiz günlerde twitter üzerinden sevgili Mehmet Baykan ile mesajlaştık. Baykan, “Nerelerdesin Yavuz abi, seninle atışmayı bile özledik!” diye takıldı. Bilmeyenler için yazalım; Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Sayın Baykan’ı gerek bu satırlarda gerekse buluştuğumuz zamanlarda çok eleştirmişimdir, kendisiyle defalarca atışmışızdır. Güzel olan ise aramızdaki saygı sınırını hep korumuş ve karşılıklı yaptığımız yapıcı eleştirileri daima dikkate almışızdır.

Mehmet Baykan twitter’dan yazınca hemen kontrol ettim; Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ni takip ediyor mu acaba, hemen sataşacak bir şey bulayım diye. Takip ediyordu. İçimden ‘Yırttın Mehmet’ dedim. Sonra sayfasına göz gezdirmeye başladım, kaçırdığım neler var diye.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün tweetine rastladım. Şöyle yazıyordu: “Köyde Kal Spor Yap’ Projesi kapsamında, pandemi sürecinde çocuklarımızı spor ile tanıştırmak amacı ile Sur İlçemizin Erimli Köyü’nde projemizin 7. adımını attık”. İnanılmaz ilgimi çekti ve bu projeyi araştırmaya başladım.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen proje için 20 köy seçilmiş. Pandemi sürecinde çocukları sporla tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen proje; gerekli sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak ilk Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne bağlı Dolapdere Köyü’nde gerçekleştirilmiş.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Aydın Çetin verdiği bir röportajda proje ile ilgili olarak şunları söylemiş:

“Köylerde voleybol sahasını kuruyoruz. Atletizm çocuk oyunlarını gerçekleştiriyoruz. Köyün en hızlısını, en güçlüsünü, en uzun atlayanını eğlenceli bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. Çocuk atletizm parkurları yapıyoruz. Bir köyde çocuklar 30 metreyi 5 saniyede koştu. Onları Diyarbakır’a çağıracağız. Oyunlar oynanırken çocukları da aynı zamanda gözlemliyoruz. Yetenekli olan çocukları ülkemize kazandırmaya çalışacağız.”

Teşekkürler Mehmetçim, sayende fark ettik, işte muhteşem bir altyapı çalışması örneği.