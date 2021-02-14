Paralimpik spor günleri

Sporda en önemli konu spor alt yapısının yeterliliği ve dağılımıdır. Çünkü spor kendi geçmişi ile toplum geçmişi arasında sıkı bir bağ kurarak ortaya çıkmakta, gelişmekte ve sosyal yapıya paralel olarak değişiklik göstermektedir.

Daha önceki yazılarımızda da engelliler sporunda altyapı ile ilgili çalışmaların ve sporcu yetiştirmenin yeterli olmadığını anlatmıştık. Spor bilinci hem toplumu etkilemekte, hem de toplumdan etkilenmektedir. Bu nedenle, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak, çocuklarımıza paralimpik kavramının ne olduğunu anlatmak ve paralimpik bilincini aşılamak amacıyla ‘Paralimpik Okul Günleri Projesi’ni hayata geçirmiştik. Amacımız, Türkiye’de engelliler üzerine spor gelişimini olumsuz yönde etkileyen birtakım problemlerin ortadan kalkmasını ve ülke genelinde paralimpik bilincinin kitlelere yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Çocuklarımızı ne kadar erken yaşta paralimpik ile tanıştırırsak sosyal ve sportif açıdan paralel bir gelişim göstermesi o kadar kaçınılmaz olur. Ülkemizdeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde aynı zamanda ilkokullarda engelli çocuklarımız azımsanmayacak kadar çoktur. Bu çocuklarımızın bir çoğu spor yapamamaktadır. Oysaki gerekli ortamın sağlanması halinde altyapıdan sporcu doğacak ve yetişecektir.

Bizce yapılması gereken Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı olarak İl Spor Müdürlükleri ile Spor Genel Müdürlüğü vasıtasıyla anlaşmaya vararak, ülkemizin dört bir yanındaki ilkokul ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören çocuklarımıza Paralimpik bilincini aşılayarak spor yapmalarını sağlamaktır. Bu sayede önümüzdeki 2024 yılında Fransa’nın Başkenti Paris’te ve 2028’de ise ABD’nin Los Angeles şehrinde organize edilecek olan Paralimpik Oyunları’na, Paralimpik sporcu yetişecek ve başarı seviyesi bir hayli yüksek olacaktır. Biz Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak bu projeyi hayata geçirmeye hazırız.