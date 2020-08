KKTC Aspelya Engelliler Spor Kulübü Başkanı Emir Koyuncu’dan bir mail aldık. Aşağıda sizlerle aynen paylaşıyoruz:

Yavuz Bey’in engelli sporlarına verdiği değeri bildiğim için ve haksızlıkların üzerine gittiğini gördüğümden dolayı bu mesajı yazmak istedim.

Ben ve eşim Aliye Koyuncu yıllarca Türkiye Milli Takımı dahil, tekerlekli sandalye basketbol branşında ter dökmüş sporculardık. 2018 Aralık ayında KKTC’de kulüp kurarak, sporculara bilgimizi aktarmak, yeni sporcular yetiştirmek istedik. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Federasyonu’nun, liglere katılmak istediği tüm şartları da yerine getirerek lige katılma başvurusunu yaptık. Fakat bize çok saçma bir cevap verilerek lige katılmamız engellendi. Gerekçe olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde tescilli bir kulüp olmadığımız gösterildi.

Oysa şu an 1. Lig’de oynayan, 1996 yılından beri ligde olan diğer Kıbrıs takımı için böyle bir şart hiçbir zaman istenmedi. Diğer takım Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 1995 yılında imzalanan spor işbirliği protokolü gereği lige katılmıştı. Bizde aynı protokol ve devamında daha önce imzalanmış iki ülke arasındaki protokollere dayanarak bu başvuruyu yaptık.

Eşim aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olarak federasyona böyle bir şartın istenmesinin hukuka uygun olmadığını, çünkü kulübün Türkiye Cumhuriyeti’nde değil KKTC’de tescilli bir kulüp olduğunu aktardı. Akabinde ben Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk ile de görüştüm. Bana çok bambaşka bir sebep söyledi. Bizim lige katılmamız ‘federasyona mali külfet olur’ gibi saçma bir gerekçe sundu. O zaman hiçbir kulüp katılmasın, federasyonumuz zengin olsun! Federasyonun amacı bu mudur? Şimdi biz ne yapalım? Anavatanımız Türkiye dururken, gidip hiç istemediğimiz Rum Ligi’ne mi katılalım?

Şimdi sorularımız:

1- Hani Bedensel Engelliler Spor Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk sponsorlar bulmuş idi? Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı anlaşmaları uygulamama yetkisini nereden aldınız?

2- 1995 yılında KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları arasında imzalanan spor alanında işbirliği protokolünün Madde II’si neden uygulanmıyor?

3- Sayın Gençlik ve Spor Bakanım, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, lütfen bu konuya bir el atar mısınız?

Not: Bu yazı bundan 1 yıl önce bu sütunlarda yayınlanmış idi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu devletler arası anlaşmayı uygulatmak için hiçbir çaba göstermedi. KKTC Aspelya Engelliler Spor Kulübü şimdi Türkiye liglerinde oynamak için yeniden başvurdu. Hep birlikte izlemeye devam.

Not: Okurlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, huzur içinde geçirmelerini dilerim.