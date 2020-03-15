Şampiyonluk kaderinde var

15 Haziran 1998 tarihinde Erzincan’da dünyaya gelen Ayşe Kader Yavuz’un 2 yaşında iken küçük bir engeli ortaya çıkmış. Ayşe Kader Yavuz ilk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamlamış. Yavuz’un kayak sporuna olan ilgisi ise 6 yaşındayken babasının desteği ile başlamış.

İlk sporcu lisansını 2012 yılında Gençlik Spor Kulübü’nün işitme engelli kayak sporcusu olarak almış. Daha sonra 2015 yılında Sümer İş Okulu Gençlik Spor Kulübü’nden lisans alarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde kayak yapmaya başlamış ve halen devam ediyor.



Avrupa Şampiyonaları

01.03.2016 - Avrupa İkinciliği - Polonya/Zakopone

01.03.2016 - Avrupa İkinciliği - Polonya/Zakopone

31.03.2017 - Avrupa İkinciliği - Fransa/Gourette

Dünya Şampiyonaları

01.03.2016 - Dünya İkinciliği - Polonya/Zakopone

27.02.2018 - Dünya İkinciliği - Polonya/Zakopone

Dünya Şampiyonası Süper Kombine yarışmaları

28.03.2017 - Dünya Üçüncülüğü - Fransa/Gourette

31.03.2017 - Dünya Üçüncülüğü - Fransa/Gourette

02.03.2018 - Dünya Üçüncülüğü - Polonya/Zakopone

TESYEV olarak Turkcell ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projede Ayşe Kader Yavuz’un kısa filmi dijital platformda 3 hafta süre ile yayınlanacak ve tüm operatörlerden DESTEK yazıp 5633’e SMS göndermeleri istenecek. Bu SMS’ler ile 10 TL karşılığında projeye destek sağlanacaktır.

Ayşe Kader’den ilham alarak, “Başarının önündeki hiçbir engel kader değildir” sloganıyla yola çıkıp ve daha nice engelli sporcularımıza destek vermek, yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla özel bir bağış kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Bu projeden elde edilecek gelir ile TESYEV, özel sporcuların Paralimpik branşları olan atletizm, masa tenisi ve yüzme dallarının altyapısına destek verecektir.

Dijital platformda (youtube, Facebook, İnstagram, Twiter gibi) ve dijital basında yayınlanacak video sayesinde hem gelir elde edilecek, hem de farkındalık yaratılacaktır.