Eylül ayı başında Buenos Aires’te yapılan Genel Kurul’da, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanlığına Alman Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach seçildi.

Aşağıda yazacaklarımız kulaktan duyma şeyler değil. Üyesi olduğumuz Alman Spor Yazarları Derneği’nin aylık ‘Sports Journalist’ isimli dergisinden alınmıştır. Bu dergiden öğreniyoruz ki, 1976 Montreal Olimpiyatları’nda, eskrimde altın madalya alan Thomas Bach’ın, daha önce 1970’li senelerin başında Bonn’da yaşadığı bir olay var. Buna göre, o senelerde Thomas Bach, eskrim eldivenini manipüle etmekle suçlanıyor ve bir ihtar alıyor.

Bahsettiğimiz dergideki makaleyi yazan Berlin Tagesspiegel’in Spor Müdürü Friedhard Teuffel şöyle diyor: “Herhangi bir Alman vatandaşının, uluslararası alanda bir yerlere gelmesi, Almanya Başbakanı ve Bakanları tarafından ülkelerinin dünyada kabul görmesi anlamına gelir. Thomas Bach’da ise durum farklı. Onun başarısı, yine Thomas Bach’ın başarısıdır! IOC, Buenos Aires’ te bir uluslararası tek kişilik ‘Anonim Şirket’ için karar vermiştir. (Thomas Bach A.Ş.)

Daha önce çalıştığı Adidas firmasının sahibi Horst Dassler’den uluslararası spor alanında iletişimin ne kadar önemli olduğunu öğrenen Bach, böylece uluslararası bir usta haline gelmiştir. Ve ilişkilerini Arap Yarım Adası’na kadar taşımıştır. Şeyh Ahmet Al-Sabah ile yakın ilişkiler kuran ve holdinginde yöneticiliğe getirilen Bach, IOC Başkanlığı’na seçilmesinde Al-Sabah’ın kendisini ne kadar koruduğu konusunda konuşmamaktadır.

Bundan bir süre önce, halen Almanya’da vergi kaçakçılığı davası devam eden UlliHöhnes’in İsviçre’deki hesapları ile ilgili konularda da Thomas Bach’ın ismi sıkça geçmiştir. Thomas Bach ile Almanya bugüne kadar aday olduğu hiçbir Olimpiyat Ve Paralimpik Oyunlarını düzenleme hakkını kazanamamıştır.”

Kendisi hakkında yazılanları daha da uzatmak mümkün. Enteresan olan, yukarıda kişiliği özetlenen Thomas Bach’ın, önümüzdeki 8 yıl ICO Başkanlığını yürüteceğidir. Bu konuda ülkemizle de ilgili olarak yazılacak şeyler var ama onları da bir başka yazımıza bırakıyoruz. Ve Thomas Bach hakkında Almanya’da yapılan bu eleştirileri Türkiye’deki kankalarının da bilgilerine sunuyoruz.

NOT: Bu yazı Kasım 2013 de yazılmış idi. 7 senedir sporculuk zamanında eskrim eldivenini manipüle etmekle suçlanan ve bir ihtar alan bu adam hala dünya sporunun başında. Şimdi dürüstlükten ve dürüst sporcu olmaktan bahsediyor. (IOC) Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Asbaşkanları da, bu ve bunun gibi zamanında yapılmış yolsuzluklara göz yumuyor.