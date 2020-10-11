Bu yazımızı yaklaşık 10 sene önce (17.07.2010) bu sütunlarda yayınlamış idik. Bugün tekrar yayınlama isteğimiz ise her zaman insanlara ilham verecek özgün bir hikayeye sahip olması. Engelli de olsa bir insanın azim ve çalışma ile nerelere gelebileceğine ve neleri başarabileceğine bir örnek olarak aşağıda yeniden sunuyoruz. Umarım bu yazıyı okuyacak bir kaç engelli gencimiz de kendilerinde var olan potansiyelin farkına varır ve o enerjisini harekete geçirir.

Alman bisikletçi tek kollu Wolfgang Sacher’i arkadaşları yazının başlığındaki gibi (Tek Kollu haydut!) çağırıyor. 13 Nisan 1983 günü, 16 yaşında iken arkadaşlarıyla birlikte vagonların üzerinde oynarken, birdenbire bir yüksek gerilim kablosuna çarpıyor. Sacher o anı şöyle anlatıyor:

“Ne olduğunu anlamadım. Her tarafımdan ateşler fışkırıyordu ve havada uçtuğumu hissettim.”

16 bin volt elektrik akımı tüm vücudundan geçmişti. Sonuç, çok ağır yanık yaraları ve hastanede sol kolunun omuz hizasından kesilmesi. 14 ay hastanede kaldıktan sonra, yeni durumuna alışmakta çok zorlanıyor. Meraklı insanların bakışları onu başlangıçta çok rahatsız ediyor. Ve kendini eve kapatarak yemek yemeye veriyor ve yaklaşık 50 kilo birden alıyor.

Sacher depresyon dönemiyle ilgili, “O zamanlar spor benim için yabancı bir kelimeydi” diyor.

1996 senesinde bir doktor kendisine daha fazla hareket etmesini söyleyince, bisiklete binmeye karar veriyor. 1999 senesinde ilk yarış bisikletini alıyor ve 2001’den itibaren gerçek bir bisikletçi gibi yarışmalara girmeye başlıyor.

Önceleri engelsiz bisikletçilerle birlikte yarışıyor ve 4 bin metrede 4:44 dakikalık dereceye ulaşıyor. Sacher o günleri, “Engelsiz bisikletçiler, kendilerini geçerek giden tek kollu bisikletçiyi görünce çok şaşırıyorlardı” diye gülerek anımsıyor.

Katıldığı Dünya Şampiyonaları’nda 2006’da birinci olurken, diğer yarışmalarda 3 defa Dünya 2’cisi bir kez de Dünya 3’üncüsü oluyor. Ve nihayet 2008 Pekin Paralimpik Oyunları’nda Zaman Yarışmaları’nda altın madalya, Hız Takip Yarışmaları’nda gümüş madalya ve 1000 Metre Parkur Yarışmasında ise bronz madalya alıyor. Bu arada 15 kez Almanya Şampiyonu olduğunu da hemen belirtelim. Bunların dışında katıldığı uluslararası yarışmalarda birçok altın ve gümüş madalyanın sahibi oluyor.

Şimdi hedefi 2012 Londra Paralimpik Oyunları’na katılabilmek. Sacher 2012 Londra hedefini ise bir cümleyle özetliyor: “Sağlık sorunum çıkmazsa orada da yine madalyalara uzanacağım.”