Bir süredir engelli gençlerimizden, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’na (TESYEV), “Engelim budur, spor yapmak istiyorum, bana yol gösterir misiniz?” şeklinde çok sayıda mail ve mesaj geliyor.

TESYEV de bu gençlerimize, bulundukları il veya ilçelerin gençlik ve spor müdürlüklerine başvurmalarını, ayrıca engel türlerine hizmet veren spor federasyonları ile iletişime geçmelerini öneriyor. TESYEV’in önerisinin temelinde şu faktörler yer alıyor: Engellilerin, il veya ilçe spor müdürlüklerine yaptıkları başvuruların, o kentte bulunan beden eğitimi ve spor yüksek okullarıyla bir protokol düzenlenerek değerlendirilmesi. Bu okullarda yetenek seçimlerinin yapılıp branşlaştırılması. Bu çerçevede il müdürlüğü temelinde alt yapı oluşturulması ve buna göre branşlaştırılarak o spor dalında çocukların antrenör eşliğinde eğitimlerinin yapılması.

Uzun bir süre önce TESYEV Genel Müdürü Berrin Altınöz , Malatya’da bir mülteci kampına gitti. Oradaki engelli gençler seçildi ve Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile işbirliği yapılarak yetenek taraması gerçekleştirildi. Ancak ne var ki, bu güne kadar bu gençlerin spora başladıkları konusunda herhangi bir bilgi yok! Bundan birkaç yıl önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, 81 ilimizin en az 60 tanesinin gençlik ve spor il müdürlerinin engelli sporu konusunda bilgilerinin olmadığını belirtmiş ve “Yıllık toplantılarına bizleri davet ederlerse kendilerini bilgilendiririz” demiştik. Bugüne kadar bu konuda da bir ses çıkmadı!

Birçok kurumumuzda olduğu gibi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde de yetkililer, oturdukları sandalyelerden kalkmamak için ellerinden geleni yapıp, Türk sporuna hizmet ettiklerini zannediyorlar!