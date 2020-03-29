Ve sonunda Türkiye olarak bizim de heyecanla beklediğimiz karar geldi. Son günlerde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile telefonda durumu sık sık istişare ediyorduk. Gündemi, Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri olarak değerlendiriyor ve açıkçası çıkacak sonucu da üç aşağı beş yukarı tahmin etsek de heyecanla bekliyorduk.

Koronavirüs pandemisi sebebi ile ertelenen spor organizasyonlarını gördükçe insan gerçekten gözlerine inanamıyor. Bir yandan spor insanlarının peş peşe gelen, yüreklerimizi acıtan virüs kaptıkları haberleri, bir yandan da tüm dünyada verilen kayıplar gerçekten can yakıyor.

Tüm bunlar ardı arkası kesilmeden devam ederken, bu yıl Japonya’da yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile ilgili açıklama da, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’ın korona virüs pandemisi riski karşısında 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın ertelenmesi konusunda görüş birliğine varmasının ardından geldi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın korona virüs pandemisi sebebiyle bir sonraki yıla ertelendiğini açıkladı. Abe’nin ardından da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) resmi açıklamayı yaptı.

Oyunların ismi Tokyo 2020 olarak kalacak. IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın ‘Tokyo 2020’ adıyla 2021’de düzenlenmesine karar verdi.

Böylece, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları tarihinde ilk kez ertelenmiş oldu. Daha önce sadece Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında Olimpiyat Oyunları düzenlenememişti.

NOT: Oyunların iptal edildiği savaş yıllarında henüz Paralimpik Oyunları başlamamıştı. Bildiğiniz gibi Paralimpik Oyunları 1960 yılından itibaren Olimpiyat Oyunları’nın hemen ardından düzenlenmeye başlandı.