Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın yapılması ile ilgili henüz bir karar vermediler.

Yayınlanan bir bildiriye göre; önümüzdeki günlerde Uluslararası Paralimpik Komitesi, sporcu temsilcileri ve Dünya Spor Federasyonları ile bir toplantı yapacak.

Bir gün önce Futbol Federasyonumuzun en yetkili ağızları “Hayır 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası asla ertelenmeyecek” dedikten birkaç saat sonra, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) şampiyonayı bir yıl erteledi. Çok da doğru yaptı. Öte yandan Tokyo’da yapılması düşünülen 2020 Paralimpik Oyunları’na 4 bin 750 engelli sporcu ve yaklaşık 2 bin 500 refakatçi, antrenör, kondisyoner ve fizyoterapist v.s katılacak. Yani toplam, neredeyse dünyanın tüm ülkelerinden 7 bin 500 kişi Tokyo’ya gelecek.

Unutulmaması gereken bir nokta da, korona virüse yakalanıp iyileşen insanların bir kısmında bir süre sonra virüsün yeniden aktif hale gelmesi. Buradaki en önemli hususlardan biri de, engelli sporcuların ve yanındakilerin çeşitli müsabakalara toplu taşıma araçları sayılabilecek araçlarla gidecekleri ve bu nedenle virüse yakalanmaları riskinin yüksek olması.

Umarız Uluslararası Olimpiyat Komitesi bir hataya düşmez. Bilindiği gibi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Başkan Yardımcısı Sevgili Prof. Dr. Uğur Erdener... Kendisinin de, özellikle engelli sporcular için bu oyunların ertelenmesi konusunda elinden geleni yapacağını biliyoruz.