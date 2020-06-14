Tokyo 2020 için sırada ne var?

Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın yerli sponsorlarının dörtte üçü desteklerinin sürüp sürmeyeceğinden emin değiller.

Japon kamuoyu araştırma şirketi NHK’nın verilerine göre; oyunların 2021’e ertelenmesinden sonra yerli sponsorların yüzde 74’ünün kararsız kaldığı tespit edildi. Bu da 57 tane yerli şirket demek.

NHK, ertelenen oyunlardan sonra sponsorların yaklaşık yüzde 13’ünün Tokyo 2020 ile olan sözleşmelerini uzatmayı planladığını, diğer 57 şirket, yani yüzde 74’ünün Kovid-19 krizi nedeniyle finansal zorluklar yaşadığını tespit etti.

Yapılan ankette; 78 Olimpiyat ve Paralimpik sponsorunun yüzde 74’üne tekabül eden 57’sinin bu yıl sonuna kadar desteklerini uzatıp uzatmayacaklarına henüz karar veremedikleri tespit edildi.

Tokyo 2020 yetkilileri son günlerde, etkinliğin 2021’de gerçekleşmesi ya da hiç olmaması seçeneklerini açıkça kabul etmelerine rağmen, sporcuların girecekleri mali krizleri düşünerek Tokyo 2020 Oyunları’nın devam edemeyeceği yönündeki endişeleri gidermeye çalışıyor.

Şu anda daha ‘basitleştirilmiş’ oyunlar planlayan yerel organizatörler, tarihi erteleme faturasının çoğunu üstlenecek. Bu da, sponsorlardan katılımın devam etmesi için ek mali katkılar yapmasının isteneceği anlamına gelebilir. Sponsorlar ise bu maliyetleri göze alarak karar vermek istiyor.

Bazı sponsorlar, oyunlar sırasında gerçekleşecek olan sosyal mesafe önlemlerinin tanıtım faaliyetlerini büyük ölçüde bozabileceği endişelerini de dile getiriyorlar.

Tokyo 2020’nin yurtiçi sponsorluk programı, Canon, NEC ve AsahiBreweries gibi üst düzey altın ortaklarıyla 3,3 milyar ABD doları gibi rekor bir gelir elde etmişti.