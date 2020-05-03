Pandeminin küresel yükü ekonomik olarak sporu da derinden etkiliyor.

Biz; yani olimpiyat ve paralimpik camiası tarafında da enteresan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 23 Temmuz 2021’e henüz ertelenen Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın tamamen iptal edilmesi gerekebileceğini belirterek, koronavirüs pandemisi riski tamamen ortadan kalkmazsa oyunları sergilemenin zor olacağını söyledi.

Japon Parlamentosu’nda konuşan Abe, oyunlar önümüzdeki yıl 23 Temmuz’da başlamadan önce Kovid-19 ile savaşmak için aşı ve ilaç geliştirmenin ve bunu gelecek tüm kafilelere uygulamanın önemini vurguladı ve “Olimpiyat Oyunları, dünyanın koronavirüs pandemisine karşı savaşını kazandığını gösteren bir şekilde yapılmalıdır” dedi.

Doktorlar ise sporun geri dönüşüne dair, “Taraftarlar 2021 yılına kadar stadyumlarda, spor salonlarında olmayabilir” diyorlar ve bizce de çok doğru söylüyorlar. Hiçbir şey insandan daha değerli değil.

Hiçbir ekonomik kaygı bir tek can kaybı ile kıyaslanamaz. Tartışma konusu bile olamaz.

Abe’nin Tokyo 2020 yorumları, Japonya Cumhurbaşkanı Yoshiro Mori’ye, pandeminin gelecek yıl bir tehdit olarak kalması durumunda oyunların 2022’ye kadar ertelenip ertelenemeyeceği sorulduktan bir gün sonra geldi. O da bu soruya, ‘Bu durumda iptal edilir’ diye cevap verdi.

Japonya Tabipler Birliği de, hem Japonya Başbakanı hem de Cumhurbaşkanını destekler nitelikteki açıklamalarıyla oyunların aşı olmadan devam edip edemeyeceğinden şüphe duyduklarını belirttiler.

Hepimizin gündemi sıcak bir şekilde takip ettiği bu günlerde bir aşının bulunması en iyi ihtimalle 18 aylık bir yakınlıkta gözüküyor.

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın akıbetini beraberce izleyip göreceğiz.