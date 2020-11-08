Tokyo mülteci paralimpik takımı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda mültecilerden oluşan bir paralimpik ekibi oluşturuyor. Buna istinaden IPC, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na altı sporcuyu gönderme planlarını doğruladı. IPC, ticari ortakları ve Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı ile birlikte çalışarak mülteci sporcuların karşı karşıya kaldığı kötü durum hakkında farkındalık yaratacak ve dünya çapında zorla yerinden edilmiş yaklaşık 80 milyon kişiye bir umut mesajı gönderecek. Bunun muhteşem bir hareket olduğunu düşünüyoruz.

Ekibe lider olarak kendisi hem eski bir mülteci hem de Londra 2012 Paralimpik Oyunları’nda paralimpik sporcu olan Ileana Rodriguez atandı. Rodriguez, Tokyo 2020 için, oyunlara katılma potansiyeline sahip, halihazırda tanımlanmış mülteciPara sporcularının oluşturduğu güçlü bir havuzdan seçilecek ekibi belirlemek için IPC ile birlikte çalışacak.

Tokyo 2020 için IPC ve takım lideri Rodriguez, Mülteci Paralimpik Takımı’nın ihtiyaçlarını tam olarak desteklemek için bir ekip kuruyor. Rodriguez, kurula paha biçilmez bilgiler sunuyor. Küba’da doğdu, o ve ailesi Rodriguez’i felçli bırakan omurgadaki bir malformasyon nedeniyle daha iyi bir tedavi bulma umuduyla gençken Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

ABD vatandaşı olduktan sonra, Rodriguez Londra 2012 Paralimpik Oyunları’nda ABD Takımı için yüzmede yarıştı. Londra’daki Kadınlar 100 metre kurbağalama SB5 yarışmasında finalistti. 35 yaşındaki mimar, binalar için erişilebilir bir tasarım yaratma konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık hizmeti veriyor.

Ileana Rodriguez atanmasından şöyle bahsediyor: “Bu rol için IPC tarafından atanmak bir onurdur. Paralimpik Oyunları’nda yarışacak kadar şanslı olan eski bir mülteci olarak, bir Mülteci Paralimpik Takımına sahip olmanın değerini takdir ediyorum. Milliyetlerin ötesinde sporları temsil ediyor ve Tokyo’da yarışacak sporcularımız dünyadaki diğer mülteciler için bir umut sembolü olacak.

Son zamanlarda Uluslararası Paralimpik Komitesi’nden aldığımız en güzel haber bu diyebiliriz.