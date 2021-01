Tokyo Oyunları’nın ertelenmesi imkansız

İnsan uygarlığını her yönüyle olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını ile dünya henüz baş edebilmiş değil. Hızlandırılmış aşı çalışmaları neticesinde tünelin ucundaki ışık görünse de bir kaç ay, belki de bir kaç yıl daha bu salgın gündemimizden düşmeyecek gibi gözüküyor.İnsan uygarlığını her yönüyle olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını ile dünya henüz baş edebilmiş değil. Hızlandırılmış aşı çalışmaları neticesinde tünelin ucundaki ışık görünse de bir kaç ay, belki de bir kaç yıl daha bu salgın gündemimizden düşmeyecek gibi gözüküyor.Ülke ekonomilerini alt üst eden salgının en fazla vurduğu alanlardan biri de hiç kuşkusuz spor oldu. Öyle ki, salgının ulaştığı boyut geçtiğimiz yıl yapılması gereken Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın bir yıl ertelenmesine sebep oldu. Oyunlar tarihinde böylesi bir aksama ancak 2. Dünya Savaşı yıllarında görülmüştü.2021’in ilk ayını doldurmamıza bir hafta kaldı. Oyunlara ise yaklaşık yedi ay... Zamanın hızla akıp gittiği şu günlerde Tokyo 2020’nin bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği spor dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Geçen yıl 24 Temmuz- 9 Ağustos’ta yapılması planlanan, ancak salgın nedeniyle bu yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilen Tokyo Oyunları’nın bir kez daha ertelenip ertelenmemesi konusunda Japonya’da yapılan bir anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Hafta sonu yapılan Kyodo anketinde, organizasyona ilişkin soruya katılımcıların yüzde 35,3’ü ‘iptal edilmeli’, yüzde 44,8’i ise ‘yeniden ertelenmeli’ yanıtı verdi. Ancak Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro bu konuda kamuoyu ile aynı fikirde değil. Yoşiro, oyunların bir kez daha ertelenmesinin ‘imkânsız’ olduğunu söyledi.

Organizasyonun hazırlıklarına yönelik çalışanları teşvik edici mesajlar veren Yoşiro, Tokyo 2020’nin salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin ‘kesinlikle imkânsız’ olduğunu savundu.

Bu ihtimalin ‘seçenek dışı’ olduğunu ileri süren Yoşiro, Japonya geneli Kovid-19 vakalarının seyrinin, turnuvaya deniz aşırı seyircinin kabul edilip edilmeyeceği kararını etkileyebileceğini belirterek, “Şubat-Mart döneminde zor bir karar vermek zorunda kalacağımızı düşünüyorum” dedi.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları hazırlıklarının planlandığı gibi devam ettiğini kaydeden Mori, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Ufak bir şüphemiz olsa her şeyi etkiler. Bu karanlık tünelden güçlerimizi birleştirerek hep beraber geçeceğiz. Uzun gecelerden sonra bile sabah gelir. Tüm söyleyeceğim, hazırlıklarımıza planladığımız şekilde devam ediyoruz. Neşe ve ümidi birçok insana ulaştırabileceğimize inanıyorum.”