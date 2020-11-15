Geçtiğimiz gün Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basın Sorumlusu’nun bir maili ulaştı elimize. Bu mailde federasyonları tarafından tekerlekli sandalye tenisinde iki uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapılacağı yazıyordu.

Antalya Megasaray Tenis Akademisi’nde düzenlenecek uluslararası turnuvalardan; Alanya Open 17-20 Kasım, Haydarpaşa Open ise 23-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yanı sıra 28 ülkeden toplam 65 tenisçi mücadele edecek.

Mailin sonunda da “Tamamen hijyenik bir ortamda ve koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere uyularak organize edilecek turnuvalarda katılımcılara Kovid-19 testi yapılacak” denilerek basın bültenine son veriliyor.

Buraya kadar tamam.

Peki aynı federasyon değil mi? Halen kendi ülkesinde Tekerli Sandalye Basketbol Ligini başlatmayan? Neredeyse tüm milli sporcular yalvarma noktasına geldi. Bu sporcular RİO 2016’da yarı finalist olmadı mı?

Ülkemizde yürüyen erkek basketbol ligi açıldı ve gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Almanya’da tekerlekli sandalye basketbol ligi açık ve son derece kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Sen Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak kendi ülkende 28 farklı ülkeden 65 sporcu ağırlıyorsun, bunların pandemi döneminde global virüs yükü riskini alıyorsun. Tabii ki bu 65 kişi ile kalmıyor, hepsinin bir kafilesi var, tabii ki masrafı var, konaklaması var, uçağı var, hijyeni var, testi var, var Allah var.

Bunları yapabiliyorsun ama kendi ülkende halen tekerlekli sandalye basketbol ligini başlatamıyorsun; öyle mi?

Ben bunu hem sorarım hem de altında, ardında ne var diye ayrıca sorarım. Bu evlatların ligi acilen başlamalı. Sayın Bakanımızın da daha fazla geç kalmadan konuya müdahalesi gerekli.