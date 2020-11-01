Japon hükümeti, yerel Tokyo hükümeti ve Olimpiyatlar Düzenleme Komitesi’nden yetkililer, oyunlarda koronavirüse karşı koymak için adımlar geliştirmek üzere düzenli olarak bir araya geliyor.

Tokyo 2020 CEO’su Toshiro Muto, temmuz ayında Reuters ile yaptığı röportajda, Tokyo’nun, küresel koronavirüs pandemisi önemli ölçüde azalmasa bile önümüzdeki yıl oyunlara ev sahipliği yapmaya hazırlandığını söylemişti.

Organizatörler, yabancı sporcular için seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi, Sporcular Köyü’ndeki antivirüs önlemleri ve izleyicilerin nasıl organize edileceği konuları da dahil olmak üzere virüsle en iyi nasıl başa çıkılacağı konusunda 200’den fazla öneri ve yönerge üzerinde çalışıyor. Bunun için bir görev gücü oluşturulmuş durumda.

Tokyo 2020 organizatörleri ve Japon yetkililer, etkinliğin nasıl güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini tartışırken, gelecek yılki salgını göz önünde bulundurarak ertelenen oyunlarda bir bulaşıcı hastalık kontrol merkezi kurabileceklerini söylüyorlar.

Geçici olarak adlandırılan Organizasyon Komitesi Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi, enfeksiyonları test etme, izleme ve virüse sahip herhangi birinin izolasyonu-tedavisini organize etme gibi devasa bir görevi koordine edecek.

CEO Toshiro Muto gazetecilere verdiği demeçte bu komitenin, “Oyunlar sırasında, yerel sağlık ve hijyen merkezlerinin kontrolü ve sporcuların köyünde genel bir revir ile işbirliği içinde enfeksiyon önleme tedbirlerini koordine etme ve yürütme işlevine sahip olacağını” da belirtti.

Görev gücü, bir ateş kliniği ve test merkezi de dahil olmak üzere virüs vakalarını test etmeye ve tedavi etmeye adanmış, tıbbi uzmanlardan oluşan ve şehir klinikleri ve hastanelerinden ayrı bir sağlık merkezi kurulmasını da önermiş durumda.

Kötüleşen enfeksiyon dalgaları yaşayan birçok ülkede, oyunların sahnelenip sahnelenemeyeceği konusunda şüpheler var ancak organizatörler ve olimpiyat yetkilileri bunun güvenli bir şekilde yapılabileceği konusunda ısrar ediyor.