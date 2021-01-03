Yine, yeniden çocuk yurtları

Geçtiğimiz haftaki yazımızda Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında ne cevher çocuklar var olabileceğinden bahsetmiş ve bu çocuklarımızla ilgili çalışmalar yapılıp paralimpik sporcuların çıkabileceğini dillendirmiştik. Hatta Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak da bu konuda hazırlanacak bir projeye destek olacağımızı söylemiştik.

Bunun üzerine Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet Yorulmazlar’dan bir mesaj aldık. Sayın Yorulmazlar mesajında bize, üniversite olarak böyle bir projede seve seve yer alabileceklerini ve seçilen engelli çocuklarımızın yetenek taramalarının yapılması hususunda destek verebileceklerini iletti. Bu destek bizleri çok mutlu etmiştir.

Elbette, bu sadece İstanbul’la sınırlı bir proje olmamalıdır. Tüm Türkiye’ye yayılmış çocuk yurtlarını kapsamalıdır. Şimdilik Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bu konuya duyarlılık gösterdi.

Biz, diğer akademik kurumlarımızdan da olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.

Ve bu tür büyük projeleri sahiplenip hayata geçirecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan da...

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek böylesi bir çalışma engelli sporuna büyük bir ivme kazandıracaktır. Bu çocuklarımızın başarılı sporcu olmaları yanı sıra daha yetkin, geleceğe daha umutla bakan, özgüvenli bireyler olarak hayata atılmalarında bir nebze de olsa katkımız olacaksa, tekrar söylüyorum, biz buradayız ve hazırız.

Bir kez daha yinelemekte fayda görüyorum; bu tür büyük projelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncü olması elzemdir. Sayın Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan ricamız, bu konuya el atması ve ilgili birimlere talimat vererek bir proje hazırlatmasıdır. Tabii ki, böylesi bir çalışma Çocuk Esirgeme Kurumu’nun bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilebilir. İki Bakanlık el ele vererek, Türk sporuna çok büyük bir hizmette bulunabilir.

Devletin bu işe el atması zaruridir. Aksi takdirde bu tür iyi niyetli girişimler havada kalıyor. Olan da çocuklarımıza, gençlerimize oluyor.

Not: Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmelerini dilerim.