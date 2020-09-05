Yaya Toure'nin alem girişimi olay oldu! Maç öncesinde...

Yaya Toure, maç öncesi kaldığı otele 19 adet hayat kadını çağırdı. Maçın organizatörleri ve Yaya Toure ile birlikte oynayacak olan diğer yıldızlar bu girişime sinirlendi. Yaşanan gerginliğin ardından Yaya Toure maç kadrosundan ve bulunduğu otelden çıkarıldı.

Sporx'de yer alan habere göre; Fildişili eski futbolcunun, bunun dışında maçta oynayacak efsane futbolcuların whatsapp grubuna da müstehcen içerikler gönderdiği belirtildi.

Yaya Toure ile birlikte üç oyuncunun daha olduğu belirtilirken, bu oyuncuların kim olduğu öğrenilemedi.