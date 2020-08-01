Yaz transfer sezonu Süper Lig'de hangi tarihte başlayacak? Transfer sezonunu başlayacağı tarih belli oldu

Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak sorusu futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2019-2020 sezonunda kalan sekiz maçın korona virüs önlemleri ile tamamlanmasının ardından TFF tarafından yapılan toplantının ardından bu sezon küme düşme olmayacağı duyurulmuştu. Süper Lig'e bu sezon yükselen Erzurum, Hatay ve Karagümrükspor'un katılımı ile yeni sezonda 21 takım ile oynanacak olan mücadeleler öncesinde takımlar transfer çalışmalarına başladı. Büyük oranda gelirlerin düştüğü futbolda yüksek transfer bedelleri ayıramayacak olan kulüplerin harcama limitleri 4 Ağustos tarihinde TFF tarafından açıklanacak

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020-2021 Yaz transfer sezonu 4 Ağustos'ta başlayacak ve 5 Ekim'e kadar devam edecek.