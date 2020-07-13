Süper Lig'de kritik mücadele! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında bu akşam Beşiktaş, Malatyaspor karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Süper Lig'de 53 puan ile 4. sırada yer alan Beşiktaş önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarında mücadele edebilmek için bu akşam Malatyaspor karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak ve önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesinde rahat bir nefes alabilmek için bu akşam sahaya çıkacak. Peki Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanacak.

SON 5 LİG MAÇININ BİRİNİ EV SAHİBİ KAZANDI

Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son beş lig maçının sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor kazandığı tak mücadeleyi de bu sezonun ilk yarısında aldı. Bu sezon Beşiktaş karşısında aldığı galbiyet sırasında şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın yer alıyordu.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'de kalma mücadelesi veren takımlar arasında yer alıyor. 32 puanla 13. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ile arasındaki puan farkı sadece 3! Yeni Malatyaspor bu akşam Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadeleden üç puan alıp rahat bir nefes almak ve üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Faronlle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Gökhan, Murat, Kjartansson, Umut

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Necip, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven