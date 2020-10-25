Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1
25.10.2020 - 11:50 |

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor 1-0 yenik duruma düştüğü maçta kendi evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1
ABONE OL

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.  

Maça hızlı başlayan konuk ekip 10. dakikada Murat Yıldırım'la öne geçti: 0-1. 24'te yeni transfer Semih Kaya skora denge getirdi: 1-1.

53'te Kubilay Kanatsızkuş kafa golüyle skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Malatya temsilcisi puanını 8'e çıkarırken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

 

MAÇTAN DAKİKALAR 

10. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan Stancu'nun ceza alanına ortasında arka direkteki Candeias, topu Murat Yıldırım'a bıraktı. Murat Yıldırım, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

24. dakikada Yeni Malatyaspor skora denge getirdi. Sarı-siyahlı ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Cueva kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Semih Kaya, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

40. dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun kaleye göndermek istediği top, yandan auta çıktı.

41. dakikada Ahmet Ildiz, rakip ceza alanında kazandığı topu Karim Hafez'e gönderdi. Karim Hafez'in vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

52. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Sarı-siyahlı ekibin kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Kubilay Kanatsızkuş, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

66. dakikada Tetteh'in uzak mesafeden vuruşunda, Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

71. dakikada Ahmet Ildiz'in pasında ceza alanındaki Kubilay Kanatsızkuş'un gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

83. dakikada Ayite, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş, Kubilay Kanatsızkuş, Acquah, Ahmet Ildiz, Karim Hafez, Cueva, Tetteh

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat, Johansson, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Murat Yıldırım, Candeias, Stancu

Goller: Dk. 10 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Dk. 24 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)

 

 

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Gençlerbirliği, 2020-21 Futbol Sezonuna Hazır

Alpaslan Öztürk eşine yakalandı! 'Çocuk düştü çocuk'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Mehmet Bilen: Eşref Hamamcıoğlu istifa etmelidir!
    Son dakika | Mehmet Bilen: Eşref Hamamcıoğlu istifa etmelidir!
  2. Fenerbahçe Beko: 93 - Aliağa Petkimspor: 70
    Fenerbahçe Beko: 93 - Aliağa Petkimspor: 70
  3. Galatasaray, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
    Galatasaray, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
  4. Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler
    Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler
  5. Beşiktaş şut çalıştı
    Beşiktaş şut çalıştı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Muhtemel 11'ler maç kadrosu

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Muhtemel 11'ler maç kadrosu

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Sıradaki Haber