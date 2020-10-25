Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor 1-0 yenik duruma düştüğü maçta kendi evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Maça hızlı başlayan konuk ekip 10. dakikada Murat Yıldırım'la öne geçti: 0-1. 24'te yeni transfer Semih Kaya skora denge getirdi: 1-1.
53'te Kubilay Kanatsızkuş kafa golüyle skoru belirledi: 2-1.
Bu sonuçla Malatya temsilcisi puanını 8'e çıkarırken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan Stancu'nun ceza alanına ortasında arka direkteki Candeias, topu Murat Yıldırım'a bıraktı. Murat Yıldırım, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
24. dakikada Yeni Malatyaspor skora denge getirdi. Sarı-siyahlı ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Cueva kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Semih Kaya, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1
40. dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun kaleye göndermek istediği top, yandan auta çıktı.
41. dakikada Ahmet Ildiz, rakip ceza alanında kazandığı topu Karim Hafez'e gönderdi. Karim Hafez'in vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.
52. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Sarı-siyahlı ekibin kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Kubilay Kanatsızkuş, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
66. dakikada Tetteh'in uzak mesafeden vuruşunda, Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.
71. dakikada Ahmet Ildiz'in pasında ceza alanındaki Kubilay Kanatsızkuş'un gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
83. dakikada Ayite, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş, Kubilay Kanatsızkuş, Acquah, Ahmet Ildiz, Karim Hafez, Cueva, Tetteh
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat, Johansson, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Murat Yıldırım, Candeias, Stancu
Goller: Dk. 10 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Dk. 24 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)
Gençlerbirliği, 2020-21 Futbol Sezonuna Hazır