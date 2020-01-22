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22.01.2020 - 20:23 |

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fransız futbolcu Remi Walter'ı kadrosuna kattı.

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
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Sarı-siyahlı kulüp, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter ile anlaştığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraf paylaşılarak, "Fransa 1. Lig takımlarından Nice'te forma giyen, Remi Walter ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Doğu'nun Paris'i Malatya'ya hoş geldin Remi Walter." ifadelerine yer verildi.

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

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