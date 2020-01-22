22.01.2020 - 20:23 |
Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fransız futbolcu Remi Walter'ı kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter ile anlaştığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraf paylaşılarak, "Fransa 1. Lig takımlarından Nice'te forma giyen, Remi Walter ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Doğu'nun Paris'i Malatya'ya hoş geldin Remi Walter." ifadelerine yer verildi.