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02.09.2020 - 14:18 | | İHA

Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı

Denizlispor’un sağ bek oyuncusu Zeki Yavru, 2020-2021 Süper Lig sezonu için Yeni Malatyaspor’da görev alacak.

Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı
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Trabzonspor’da sağ bek olarak uzun yıllar oynayan 28 yaşındaki genç oyuncu Zeki Yavru, Denizlispor’dan ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu Malatyaspor’un Bolu kampında attığı imza ile kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı.

Süper Lig takımlarından Malatyaspor’da oynayacak olan Zeki Yavru, 2019-2020 Cemil Usta Süper Lig sezonunda Denizlispor’da 33 maçta görev alarak 4 defa asist yaptı ancak sezon boyunca gol atamadı.

Yeni Malatyaspor, Zeki Yavruyu kadrosuna kattı

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