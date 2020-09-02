Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı

Trabzonspor’da sağ bek olarak uzun yıllar oynayan 28 yaşındaki genç oyuncu Zeki Yavru, Denizlispor’dan ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu Malatyaspor’un Bolu kampında attığı imza ile kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı.

Süper Lig takımlarından Malatyaspor’da oynayacak olan Zeki Yavru, 2019-2020 Cemil Usta Süper Lig sezonunda Denizlispor’da 33 maçta görev alarak 4 defa asist yaptı ancak sezon boyunca gol atamadı.

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