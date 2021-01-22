Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ligin 21'inci haftasında pazar günü ise Galatasaray'ı konuk edecek.

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da futbolcuların, kulüpten yapılması gereken ödeme gerçekleşmediği için yönetimi boykot ettikleri ve bugün belirlenen saatte idmana çıkmadıkları öğrenildi.