Yousef Al-Obaidly: Türkiye'yi dünyaya göstereceğiz

Süper Lig'in resmi yayıncısı Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO’su Yousef Al-Obaidly, Türkiye'deki maceralarını özetledi. beIN MEDYA'nın Doha'daki üssünde Türk gazetecileri ağırlayan Al-Obaidly, yatırımlarının artarak devam edeceğini de müjdeledi. Yousef Al-Obaidly'nin açıklamalarının önemli bölümleri şöyle;

"Türkiye ile Katar’ın iş birliği çok önemli biz de bunu yatırım fırsatı olarak gördük ve Türkiye'ye yatırım yaptık. Digiturk çok potansiyeli olan bir şirket, Türkiye ekonomisinin potansiyeli Digiturk'ten daha yüksek. Bu iki potansiyeli gördük ve Türkiye'ye yatırım yaptık. Digiturk'e yatırım yaptığımız gün 3 yıllık bir yol haritamız vardı. 2020 yılı bu 3 yıllık yol haritamız kapsamında çok önemli bir yıl. Bu yol haritası çerçevesinde en kaliteli eğlence ve spor içeriğini sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz."

2 milyar dolar yatırdık'

Digiturk'un yeniden büyümeye başlayan bir şirkete dönüştüğünü aktaran Al-Obaidly, "3 yılda Digitürk'e 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptık, Türkiye'ye yatırımımıza devam edeceğiz. 2020 yılında internet servis sağlayıcı (ISP) hizmeti de sunmaya başlayacağız. Digiturk aboneleri hem kaliteli içeriğe sahip olacak, hem tv kanallarını izleyecek, aynı zamanda da internet hizmetini de Digiturk'ten alabilecekler" ifadesini kullandı.

'Uluslararası bilinirlik'

Uzun vadeli planlarından da bahseden Yousef Al-Obaidly şöyle devam etti: "Digiturk hali hazırda stüdyo programları, belgeseller gibi orijinal içerikler üreten bir şirket, buraya bir de Türk dizileri gibi yerli içerikleri ekleyeceğiz. Türkiye Süper Ligi'nin uluslararası bilinirliğini artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Şu an Türkiye Süper Ligi'ni 110 ülkede yayınlıyoruz. Biz bir risk sermayesi şirketi değiliz. Yatırım yapıp bunun kısa vadede karşılığını alıp çıkmak isteyen bir şirket değiliz, uzun vadeli bir doğrudan yatırımcıyız. Asıl amacımız kısa vadede çok para kazanmak değil, sürdürülebilir gelir yaratan bir yapı kurmak."

15 milyar dolarlık portföy

beIN MEDIA GROUP'un sahip olduğu 15 milyar dolarlık spor içeriği portföyü ile dünya lideri olduğunu savunan Yousef Al-Obaidly, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatırımlarımızda ölçeğe önem verdik ve büyük çaplı yatırımlar yaparak, dünyanın en büyük içerik portföyüne sahip medya kuruluşlarından biri haline geldik. Hedefimiz bu yatırımlara hızla devam etmek ve küresel medya sektörüne liderlik etmek. beIN CONNECT'in içerik kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Hali hazırda Digiturk, stüdyo programları, belgeseller gibi orijinal içerikler üreten bir şirket, buraya bir de Türk dizileri gibi yerli içerikleri ekleyeceğiz. Böylece beIN CONNECT'in eğlence içeriğini daha da zenginleştireceğiz."

Korsan için destek çağrısı

Korsan yayınlarla mücadelenin önemine de değinen Yousef Al-Obaidly, sporun tüm paydaşlarının bu mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Al-Obaidly şunları söyledi: "Korsan yayın, önümüzdeki en önemli sorunlardan biri. Ortaya çıkan kayıplardan, devlet, yayıncı kuruluş, kulüpler zarar görüyor. Telif hakları tüm paydaşların iş birliği ile korunmalı. Korsan spor içeriği ile mücadele etmek için, hızlı ve birlikte hareket etmek, önlemler almak lazım. Biz bunun için dünyada ve Türkiye'de en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Tüm paydaşların desteğine ihtiyacımız var."

'Türkiye'yi dünyaya göstereceğiz'

"PSG örneğinde olduğu gibi, Türkiye'de bir kulüp sahiplenir misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Yousef Al-Obaidly, "Paris Saint-Germain FC'nin sahibi beIN değil, Katar Spor Yatırım Fonu - QSI. QSI bir Türk kulübüne yatırım yapabilir ama şu an UEFA'nın Avrupa Kupaları'nda mücadele eden iki farklı takımın sahibinin aynı olmasını engelleyen ciddi düzenlemeleri var" karşılığını verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da oynanacağını hatırlayan beIN MEDYA CEO'su Al-Obaidly, "ŞampiyonlarLigi finalini, içinde helikopter kameraların da olduğu 45 adet 4K (UHD) kamera ile yapacağız. Türkiye'nin yayıncılık tarafındaki yetenek ve kapasitesini dünyaya göstereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.