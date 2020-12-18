18.12.2020 - 16:23 | | DENİZLİ (AA) -
Yukatel Denizlispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik çalışmalar yaptı.
Takımda sakatlıkları bulunan Neven Subotic, Matthieu Dossevi, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç ile sarı kart cezalısı Marvin Bakalorz, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Yukatel Denizlispor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.