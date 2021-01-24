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24.01.2021 - 14:40 |

Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: 1-2

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda son haftalarda büyük düşüş yaşayan Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: 1-2
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Süper Lig'in 21. haftasındaki kritik maçta Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Karagümrük'ün gollerini 44. dakikada Borini, 78. dakikada ise Ndao kaydetti. Denizlispor 87. dakikada Diskreud'la golü bulsa da maç 2-1'lik skorla tamamlandı. 

Böylece Fatih Karagümrük, Denizli deplasmanından 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Karagümrük puanını 30'e yükseltirken, Denizlispor 14 puanda kaldı. 

Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: 1-2

İLK 11'LER:

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon, Özer, Leismann, Kubilay, Lopers, Murawski, Recep, Ahmed, Sacko, Sagal, Rodallega

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt

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Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: 1-2

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Viviano topu kontrol etti.

22. dakikada Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından çektiği şutta defanstan dönen topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.

42. dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sacko'nun vuruşunda, kaleci Aykut Özer meşin yuvarlağı önledi. 

44. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Koray Altınay'ın ceza sahasının sağından yaptığı ortada sol tarafta topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fatih Karagümrük 1-0 üstün bitirdi.

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