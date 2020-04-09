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HaberlerGalatasaray Haberleri Yusuf Günay açıklamalarda bulundu!
09.04.2020 - 18:57 |

Yusuf Günay açıklamalarda bulundu!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay açıklamalarda bulundu!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Değerler normale gelince taburcu edildik''
''Test sonuçlarım gelene kadar tedavi altına alınmam uygun görüldü ve test sonucum malesef pozitif geldi. 6 günlük bir tedavi gördüm. Sonra değerler normale gelince taburcu edildik.''

"Asla panik yapmaya gerek yok"
''Bütün dostlarıma şunu tavsiye ediyorum; Asla panik yapmaya gerek yok. Tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor ama ruhsal açıdan da iyi olmamız lazım.''

''Evlerde kendimizi izole etmemiz lazım. Üstesinden rahatlıkla gelebileceğimizi düşünüyorum.''

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