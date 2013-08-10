Zeki Çimen: "Semih ya da Elmander'i alacağız"

Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Torku Konyaspor, Semih Şentürk veya Elmander'den birisini kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Torku Konyaspor Başkan Yardımcısı Zeki Çimen, Fenerbahçe'den ayrılacak olan Semih Şentürk ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Transfer en geç Pazartesi gününe kadar netleşmiş olacak. Elmander'in transferi için de Galatasaray'la ön görüşme yaptık. Elmander'in menajeri ile görüştük. Semih veya Elmander hangisi ile anlaşmaya varabilirsek ikisinden birinin transferini gerçekleştireceğiz" dedi.



Çimen, transfer görüşmelerinin en geç Pazartesi günü netleşmiş olacağını sözlerine ekledi.

(sabah)