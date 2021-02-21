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21.02.2021 - 12:05 |

Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük olay oldu. Hakem Küçük'ün sarı kırmızılı takımı tuttuğu iddiaları ise gündemden düşmedi. Hakem Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, oğluyla ilgili her şeyi canlı yayında anlattı.

Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...
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Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük oğlunun ve kendisinin Galatasaray taraftarı olduğu iddialarına cevap verdi. Beyaz TV'ye konuşan Feyzullah Küçük flaş bir itirafta bulundu.

İşte Feyzullah Küçük'ün açıklamaları:

"BU DURUMUN GÜNDEME GELMESİNDEN RAHATSIZIM"

"Ben Galatasaray altyapısında fiili çalışmadım. 2005 yılında Galatasaray Büyükçekmece Futbol Okulu'nda çalışıyordum. Onu da kapattım. Rahatsızlık duyuyorum sürekli Galatasaray ile ilgili bir şey olunca bu olayın gündeme gelmesinden. Ben gözümü Adanaspor'da açtım. 1972 yılından beri turuncu-beyaz Adanasporluyum. Adanaspor'dan başka takım tutmuyorum."

ZORBAY İLE GÖRÜŞMÜYORUZ

"Zorbay'la uzun süredir görüşemiyoruz. Zorbay 1. evliliğimden, 2. evliliğimden de ayrıldım şu anda bekarım. 16-17 yıldır görüşmedik. En son ameliyat olduğunda gittim, 'geçmiş olsun' dedim. Bir görüşmemiz orada oldu, ondan sonra olmadı. Biz küs değiliz. Görüşmeme imkanı var, ailesel bir durum bu."

TAKIM TUTTUĞUNU BİLMİYORUM

"Oğlum çok yetenekli, onun dışında çok yetenekli hakemlerimiz de var. Bunları da Türk futboluna kazandırmak gerekiyor. Zorbay, Adanaspor altyapısına geldi 1 sene. Profesyonel oynamadı. Sonra okuluna devam etti. Ağabeyinin teşvikleriyle hakem oldu. Şu anda da herhangi bir takımı tuttuğunu bilmiyorum."

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Zorbay Küçükün babası itiraf etti Galatasaray...

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