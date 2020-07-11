Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Zürih'te futbolcular karantinaya alındı
11.07.2020 - 15:55 | | ANKARA (AA) -

Zürih'te futbolcular karantinaya alındı

İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.

Zürih'te futbolcular karantinaya alındı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki defans oyuncusu Mirlind Kryeziu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.

Zürihte futbolcular karantinaya alındı

Zürih'in ligde Sion ve Basel ile oynayacağı karşılaşmaların ertelendiği, oyuncuların da 17 Temmuz'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Kulübün, İsviçre Futbol Ligi (SFL) ile yapılacak görüşmeler sonrası ligdeki durumuna ilişkin karar verileceği aktarıldı.

 

Robben eski günlerdeki gibi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Misli.com'da günün en çok oynanan maçları
    Misli.com'da günün en çok oynanan maçları
  2. Son dakika | Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!
    Son dakika | Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı!
  3. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Nuri Şahin Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor...
    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Nuri Şahin Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor...
  4. Ajax'ın stadı restorana döndü!
    Ajax'ın stadı restorana döndü!
  5. Almanya 4. Ligi'nden Balıkesirspor'a transfer oldu
    Almanya 4. Ligi'nden Balıkesirspor'a transfer oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaşlı futbolcular ayak tenisi oynadı

Beşiktaşlı futbolcular ayak tenisi oynadı

Baskonia, Tonye Jekiri'yi transfer etti

Baskonia, Tonye Jekiri'yi transfer etti

Katarlı atletler Palandöken'e hayran kaldı

Katarlı atletler Palandöken'e hayran kaldı

Son dakika | Abdulkadir Bitigen’in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

Son dakika | Abdulkadir Bitigen’in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

Sıradaki Haber